«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании благодаря голу на выезде

В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Гранада» встречалась с «Атлетиком» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Нуэво Лос Карменес» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В первом тайме команды голов не забили. На 48-й минуте Дарвин Мачис сделал навес в штрафную, Карлос Фернандес головой отправил мяч в угол ворот. На 76-й минуте Мачис снова отдал результативный пас — с углового отличился Херман Санчес. Спустя пять минут Юри Берчиче отыграл один мяч.
Победный результат не помог «Гранаде» выйти в финал Кубка, так как в первой игре победил «Атлетик» со счётом 1:0.
В финале «львы» сыграют с другим клубом из Страны Басков – «Реалом Сосьедад», который в полуфинале прошёл «Мирандес» (2:1, 1:0). «Атлетик» выигрывал Кубок Испании 24 раза, ещё 14 раз играл в финале турнира.
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