Стаканчик Юрана, кульбит Коряна и боль торпедовцев. Яркие фото победы «Химок»

5 марта в Химках на стадионе «Арена Химки» в четвертьфинальном матче Кубка России «Химки» принимали «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 5:1.
Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма, на 27-й минуте. Автором гола стал защитник Дмитрий Тихий. В начале второго тайма, на 47-й минуте, преимущество своей команды удвоил полузащитник Александр Трошечкин. На 56-й минуте гости сократили разрыв в счёте усилиями нападающего Ивана Сергеева, однако «Химки» уже через минуту ответили точным ударом форварда Дмитрия Баркова. На 82-й минуте хавбек хозяев Аршак Корян довёл счёт до разгромного, а спустя три минуты точку в противостоянии поставил его партнёр по центру поля Артём Полярус.
Соперник «Химок» по полуфиналу определится в противостоянии «Шинника» и «Урала». Матч был перенесён из-за состояния поля на стадионе в Ярославле. Вторую путёвку в финал разыграют «Зенит» и «Спартак».
Лучшие кадры матча «Химки» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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