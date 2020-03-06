Ассоциация футболистов Италии: УЕФА надо рассмотреть перенос Евро-2020

Президент ассоциации футболистов Италии Дамиано Томаззи считает рискованным проведение чемпионата Европы 2020 года в связи со вспышкой коронавируса.

«УЕФА необходимо рассмотреть вопрос переноса Евро-2020, чтобы национальные чемпионаты, в которых переносили множество матчей, могли завершиться. Ведь коронавирус — это проблема не только Италии. Серия А будет продолжаться без зрителей. Среди игроков есть те, кто с этим согласен, а есть те, кто серьёзно обеспокоен. Мы принимаем все необходимые меры, но игроки на поле всё время рискуют. Самое худшее, что если коронавирусом заразится один игрок, на карантин отправят всю команду», — приводит слова Томаззи Football Italia.

Ранее стало известно, что все спортивные мероприятия в Италии пройдут без зрителей до третьего апреля.