Сульшер: все любят Руни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды над «Дерби Каунти» (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии. Кроме того, норвежец высказался о форварде «Дерби» Уэйне Руни, выступавшем за «Юнайтед» с 2004 по 2017 год.
«Все любят Руни. Все болельщики ценят то, что он сделал для „Юнайтед“. Сегодня он был хорош, он показывает класс, но иногда слишком долго работает с мячом. Что касается нашей игры, то у меня не было ощущения комфортной победы, как должно быть при счётё 3:0 — пара моментов напугала. До того, как мы забили два мяча, мне не казалось, что мы играем хорошо. У нас до сих пор много травмированных атакующих игроков, и нам сегодня повезло, что у нас есть Игало», — цитирует Сульшера ВВС.
Одион Игало в этом матче отметился дублем, ещё один мяч забил Люк Шоу.
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