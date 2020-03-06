Соболев – о матче с ЦСКА: эта игра навсегда останется в моём сердце
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от дерби с ЦСКА в Кубке России. Четвертьфинальный матч турнира прошёл на стадионе «Открытие Арена» и завершился победой красно-белых в дополнительное время со счётом 3:2.
«Всех с победой, это наша общая победа. Эта игра навсегда останется в моём сердце. Всем спасибо за тёплые слова», — написал Соболев в своём «инстаграме».
Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона и включающей опцию последующего выкупа.
В полуфинале Кубка России московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 23 апреля. В другом полуфинале «Химки» сыграют с победителем пары «Шинник» — «Урал».
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