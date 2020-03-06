Логинов может пропустить этап КМ, Ковальчук забил за «Вашингтон». Главные новости дня

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира из-за поведения норвежских болельщиков, огненный матч «Рейнджерс» с «Вашингтоном», УЕФА может создать Летнюю лигу чемпионов и другие главные новости в подборке «Чемпионата».

1. Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в Хольменколлене из-за поведения норвежских болельщиков.

2. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Ирину Бару в Лионе и впервые с октября вышла в четвертьфинал.

3. ФИА выступила с официальным заявлением на тему соглашения с «Феррари» в отношении конструкции мотора сезона-2019. Вчера, 4 марта, семь команд Формулы-1, не использующих двигатели «Феррари», пригрозили подать в суд, обвинив стороны в сговоре.

4. Сотрудник РФС, заболевший коронавирусом, рассказал о своём состоянии.

5. Чемпионка России по карате дисквалифицирована на два года за допинг.

6. В УЕФА планируют создать Летнюю лигу чемпионов.

7. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек, ставшая информатором в деле об обыске номеров российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Антхольце, опиралась на слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

8. «Рейнджерс» и «Вашингтон» выдали огненный матч, забив 11 голов на двоих. У Овечкина и Ковальчука 3 гола на двоих. Мика Зибанеджад оформил пента-трик. У Панарина ассистентский хет-трик. Обзор матча.

9. Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3).

10. ЦСКА в гостях разгромил «Панатинаикос» с разницей в 31 очко.