Логинов может пропустить этап КМ, Ковальчук забил за «Вашингтон». Главные новости дня

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира из-за поведения норвежских болельщиков, огненный матч «Рейнджерс» с «Вашингтоном», УЕФА может создать Летнюю лигу чемпионов и другие главные новости в подборке «Чемпионата».
1. Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в Хольменколлене из-за поведения норвежских болельщиков.
2. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Ирину Бару в Лионе и впервые с октября вышла в четвертьфинал.
3. ФИА выступила с официальным заявлением на тему соглашения с «Феррари» в отношении конструкции мотора сезона-2019. Вчера, 4 марта, семь команд Формулы-1, не использующих двигатели «Феррари», пригрозили подать в суд, обвинив стороны в сговоре.
4. Сотрудник РФС, заболевший коронавирусом, рассказал о своём состоянии.
5. Чемпионка России по карате дисквалифицирована на два года за допинг.
6. В УЕФА планируют создать Летнюю лигу чемпионов.
7. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек, ставшая информатором в деле об обыске номеров российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Антхольце, опиралась на слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
8. «Рейнджерс» и «Вашингтон» выдали огненный матч, забив 11 голов на двоих. У Овечкина и Ковальчука 3 гола на двоих. Мика Зибанеджад оформил пента-трик. У Панарина ассистентский хет-трик. Обзор матча.
9. Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3).
10. ЦСКА в гостях разгромил «Панатинаикос» с разницей в 31 очко.
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