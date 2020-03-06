36-летний экс-игрок «Динамо» возглавил «Брагу»
Португальская «Брага» объявила о назначении на пост главного тренера Куштодиу, сообщает официальный сайт клуба.
5 марта 36-летний португалец провёл первую тренировку с командой. Отметим, что в новый тренерский штаб также войдёт 39-летний бывший защитник «Браги» Пауло Жорже.
Напомним, с 2007 по 2009 гол Куштодиу выступал за московское «Динамо», за это время он провёл за бело-голубых 10 матчей, не отметившись результативными действиями. Последним клубом экс-игрока сборной Португалии (10 матчей без голов) был турецкий «Акхисар Беледиеспор», за который он играл с 2015 по 2017 год.
По итогам сезона Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА
Читайте также
- 6 марта 2020
-
10:30
-
09:54
-
09:48
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:21
-
07:43
-
02:59
-
02:45
-
02:29
-
02:12
-
00:52
-
00:44
-
00:36
-
00:25
-
00:01
-
00:01
- 5 марта 2020
-
23:49
-
23:38
-
23:33
-
23:19
-
23:01
-
22:58
-
22:41
-
22:39
-
22:14
-
22:02
-
21:54
-
21:53
Партнерский контент