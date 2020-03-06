36-летний экс-игрок «Динамо» возглавил «Брагу»

Португальская «Брага» объявила о назначении на пост главного тренера Куштодиу, сообщает официальный сайт клуба.

5 марта 36-летний португалец провёл первую тренировку с командой. Отметим, что в новый тренерский штаб также войдёт 39-летний бывший защитник «Браги» Пауло Жорже.

Напомним, с 2007 по 2009 гол Куштодиу выступал за московское «Динамо», за это время он провёл за бело-голубых 10 матчей, не отметившись результативными действиями. Последним клубом экс-игрока сборной Португалии (10 матчей без голов) был турецкий «Акхисар Беледиеспор», за который он играл с 2015 по 2017 год.