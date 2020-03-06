«Настроение Феди было пасмурным». Кикнадзе ответил на вопрос о конфликте Смолова с Сёминым

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопрос о конфликте нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, который сейчас выступает за «Сельту» на правах аренды, с главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым.

«Не назвал бы это конфликтом. Настроение у Фёдора было пасмурным — это видно было даже по отношению к тренировкам», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

30-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее он выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». За испанский клуб Смолов провёл 5 матчей, забив 1 гол.