«Настроение Феди было пасмурным». Кикнадзе ответил на вопрос о конфликте Смолова с Сёминым

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопрос о конфликте нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, который сейчас выступает за «Сельту» на правах аренды, с главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым.
«Не назвал бы это конфликтом. Настроение у Фёдора было пасмурным — это видно было даже по отношению к тренировкам», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
30-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее он выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». За испанский клуб Смолов провёл 5 матчей, забив 1 гол.
- 6 марта 2020
-
10:30
-
09:54
-
09:48
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:21
-
07:43
-
02:59
-
02:45
-
02:29
-
02:12
-
00:52
-
00:44
-
00:36
-
00:25
-
00:01
-
00:01
- 5 марта 2020
-
23:49
-
23:38
-
23:33
-
23:19
-
23:01
-
22:58
-
22:41
-
22:39
-
22:14
-
22:02
-
21:54
-
21:53