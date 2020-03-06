Кикнадзе: у «Локомотива» было 8 кандидатур на позицию форварда. Сёмин попросил Бассогога

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о попытках клуба заполучить нападающего перед закрытием зимнего трансферного окна.



«Верна ли информация о списке из восьми кандидатур на позицию нападающего? Да. Туда, в частности, входили Умар Ниясс, Матей Выдра и Эран Захави. Эти футболисты могли бы усилить команду. Но роль главного тренера высока: ни одно трансферное решение без него не принималось и не принимается. Юрий Павлович сказал, что из этого списка никто не нужен, попросил взять другого футболиста. Речь идёт о Бассогоге. Наши усилия, как и старания главного тренера, оказались безуспешными: в последний день трансферного окна мы получили письмо от китайского клуба, что переход не состоится. Тот состав, который мы сегодня имеем, учитывая качество игроков основного состава и качества ребят, поднявшихся к нам из молодёжки и «Казанки», — это более чем достаточно для того, чтобы решать поставленные задачи.



Был ли кто-то ещё, чей переход сорвался в последний момент? Только Бассогог. Сёмин сказал, что остальные нас не усилят, поэтому экспериментировать не стали. Это позиция главного тренера, я её уважаю», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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