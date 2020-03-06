«Эвертон» продлит контракт с форвардом английской молодёжки до 2025 года

«Эвертон» предложил форварду основной команды Доминику Калверт-Льюину новое трудовое соглашение.

Как сообщает BBC, «ириски» предложили 22-летнему нападающему долгосрочный контракт, рассчитанный до конца июня 2025 года. Отмечается, что сам англичанин готов принять предложение и продолжить карьеру в составе клуба, за который выступает с 2016 года. Нынешнее соглашение Калверт-Льюина с «Эвертоном» действует до лета 2023 года.



В этом сезоне в активе Калверт-Льюина 15 голов и одна результативная передача в 31 матче во всех турнирах. Согласно данным популярного портала Transfermarkt.com, трансферная стоимость игрока оценивается в € 22 млн.

С 2016 по 2019 год Калверт-Льюин выступал за молодёжную сборную Англии, в составе которой в 17 матчах забил семь мячей.