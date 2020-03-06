«Манчестер Сити» попытается купить Шкриньяра летом. «Интер» намерен удержать игрока
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может покинуть команду и продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Calciomercato.com, интерес к 25-летнему футболисту со стороны «Манчестер Сити» не ослаб. «Горожане» видят в Милане основного игрока обороны на ближайшие несколько лет и намерены предпринять очередную попытку заполучить его в летнее трансферное окно.
«Нерадзурри» в свою очередь не горят желанием расставаться со Шкриньяром. По информации издания, руководство клуба не станет рассматривать предложения, сумма которых будет меньше € 85 млн, однако основной целью по-прежнему является удержание словака в команде.
Ранее сообщалось, что в услугах Шкриньяра также заинтересованы «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
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