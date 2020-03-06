Нагельсман — журналистам: коронавирус? Вы же не спрашиваете вирусолога о нашей игре!
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман на одной из последних пресс-конференций отказался обсуждать с журналистами ситуацию с коронавирусом.
«Коронавирус? Вы же не спрашиваете вирусолога, как мы будем играть с «Вольфсбургом»!» — приводит слова Нагельсмана Heute.at.
27 февраля в Италии коронавирус был обнаружен у профессионального футболиста. Имя заболевшего спортсмена не разглашалось, однако уточнялось, что он проживает в провинции Сиена. При этом в Италии уже было принято решение провести ряд матчей без зрителей из-за вируса.
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 55 тыс.
Клопп — на вопрос о коронавирусе: не разбираюсь в этом. Я ношу бейсболку и плохо выбрит
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