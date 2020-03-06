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Агент Эдегора рассказал, почему игрок не перешёл в «Барселону»

Агент Эдегора рассказал, почему игрок не перешёл в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Агент норвежского полузащитника мадридского «Реала» Мартина Эдегора рассказал, почему его клиент не стал игроком «Барселоны».

«Барселона» приглашала нас в свою академию «Ла Масию». Они даже пригласили нас на матч каталонцев в Лиге чемпионов. «Барселона» — отличный клуб, но Мартин и его отец приняли во внимание многие вещи, прежде чем сделать выбор. В тот момент каталонцам запретили регистрировать новичков, и в таком случае Эдегору пришлось бы ещё один год оставаться в Норвегии.

В итоге «Реал» предложил свои условия. Они разработали план для Мартина. Конечно, он хотел бы поиграть с Месси, так как считал его лучшим футболистом. Он пытался копировать его. Очевидно, ни одного игрока нельзя сравнить с Месси. Он лучший. Поэтому, когда вы видите, как играет Мартин, то можете увидеть этот процесс обучения и всё, что он взял у Месси", — приводит слова Карлсена Sport.es.

В нынешнем сезоне Эдегор находится в аренде в «Реале Сосьедад» и принял участие в 22 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне. 21-летний полузащитник забил четыре мяча и стал автором пяти результативных передач.

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