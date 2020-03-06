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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА в Кубке России

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА в Кубке России
Футбол / Кубок России 0

«Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2 ДВ).

На видео показано прибытие команды и болельщиков на стадион «Открытие Арена», где проходила встреча, общение фанатов с полузащитником красно-белых Наилем Умяровым, разминка футболистов, ключевые моменты матча и реакция главного тренера хозяев Доменико Тедеско, а также празднование победы после финального свистка.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Спартака».

В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом», который в своём матче одолел «Ахмат».

Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.

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