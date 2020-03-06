Малком: только матчи будут помогать набирать лучшие кондиции
23-летний бразильский нападающий питерского «Зенита» Малком в преддверии матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» рассказал о своём состоянии.
«Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набирать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде. Тренировки тоже очень важны. Мы много работаем, и если будем продолжать в том же духе, то почувствую себя ещё лучше.
Я немного жадный до игрового времени в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция — вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер», — приводит слова футболиста официальный сайт сине-бело-голубых.
В текущем сезоне Малком принял участие в трёх матчах во всех турнирах за «Зенит», не отметившись результативными действиями.
Малком: рад, что в матче с «Локомотивом» провёл на поле все 90 минут
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