Малком: только матчи будут помогать набирать лучшие кондиции

23-летний бразильский нападающий питерского «Зенита» Малком в преддверии матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» рассказал о своём состоянии.

«Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набирать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде. Тренировки тоже очень важны. Мы много работаем, и если будем продолжать в том же духе, то почувствую себя ещё лучше.

Я немного жадный до игрового времени в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция — вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер», — приводит слова футболиста официальный сайт сине-бело-голубых.

В текущем сезоне Малком принял участие в трёх матчах во всех турнирах за «Зенит», не отметившись результативными действиями.