Самедов сообщил, что его приглашали два испанских клуба

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о сожалениях по итогам карьеры.
«Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось два-три предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор. Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Мне всё нравилось в «Динамо», но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались.
Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать всё немного иначе», — цитирует Самедова Sportbox со ссылкой на программу «Жизнь после спорта».
- 6 марта 2020
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