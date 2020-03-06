Сетьен — о поведении ассистента: мы уже извинились. Это моя вина

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал поведение своего ассистента Эдера Сарабии во время матча 26-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:2).



Во время «класико» помощник специалиста активно выражал недовольство действиями футболистов сине-гранатовых. Позднее сообщалось, что игроки остались недовольны его поведением.



«Конечно, мы поговорили. Он тоже переживает по этому поводу. Мы уже принесли извинения. И особенно я, поскольку это моя вина. Я должен контролировать такие вещи. Эта ситуация сильно повлияла на меня. Тренер может подвергаться критике за плохие замены и плохие матчи. За что угодно, но не за поведение.



Что касается Эдера, он темпераментный парень, и во многих ситуациях это здорово. Но ему нужно научиться контролировать себя. Он работает над этим», — цитирует Сетьена Marca со ссылкой на El Periodico.

Игроки «Барселоны» недовольны поведением ассистента Сетьена во время матча с «Реалом»