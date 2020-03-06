Жиру рассказал о своём положении в «Челси»

Французский форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру рассказал о том, как чувствует себя в лондонской команде.



«Счастлив ли я в «Челси»? Конечно. Осталось несколько недель до конца сезона, нам нужны победы в матчах и, возможно, нашей команде удастся завоевать трофей. Думаю, что меня впереди ждут еще 2-3 хороших сезона. Пока не время говорить о контрактах, приму решение позже, однако тяжелый период уже позади.

Прошлый месяц был непростым, но у меня был разговор с главным тренером, который убедил, что обязательно даст мне шанс. Так в итоге и получилось. Я стараюсь отплатить тренеру за уверенность во мне. Делаю на поле все, что в моих силах. Очень рад вернуться в состав, вместе с этим ко мне вернулась уверенность. Трансферное окно позади, я — игрок «Челси», я счастлив в этой команде, и это самое главное", — приводит Goal.com слова Жиру.

Напомним, соглашение Жиру с «синими» заканчивается в июне 2020 года.