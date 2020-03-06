72-летний Ходжсон продлил контракт с «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Роем Ходжсоном.
Новое соглашение между лондонским клубом и 72-летним специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/2021.
Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» в 2017 году. Ранее специалист работал в клубах из Швеции и Швейцарии, «Интере», «Блэкберн Роверс», «Копенгагене», «Удинезе», «Фулхэме», «Ливерпуле» и «Вест Бромвиче». Также он тренировал сборные Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии.
«Кристал Пэлас», набрав 36 очков в 28 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны вылета «орлов» отделяют 9 очков, от зоны еврокубков – 6. Завтра, 7 марта, подопечные Ходжсона примут «Уотфорд».
«Кристал Пэлас» попытается приобрести Чалова, чтобы удержать в клубе Ходжсона
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