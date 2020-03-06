Глушаков — о коронавирусе: ощущение, что тема излишне на хайпе
Полузащитник грозненского «Ахмата» рассказал, как справиться со вспышкой коронавируса.
«Тема коронавируса — везде… Тревожно, конечно, но с другой стороны, ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы — лук и чеснок всегда спасали», — написал футболист в «Инстаграме».
Глушаков провёл 15 матчей в нынешнем сезоне РПЛ, забив один мяч.
В 20 матчах «Ростов» набрал 35 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (20) располагается на 12-м месте. В следующем туре ростовчане на своём поле примут московский ЦСКА, встреча пройдёт 9 марта. Грозненский клуб 8-го числа на выезде сыграет со столичным «Локомотивом».
Глушаков: наконец-то вернулся футбол
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