Глушаков — о коронавирусе: ощущение, что тема излишне на хайпе

Полузащитник грозненского «Ахмата» рассказал, как справиться со вспышкой коронавируса.

«Тема коронавируса — везде… Тревожно, конечно, но с другой стороны, ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы — лук и чеснок всегда спасали», — написал футболист в «Инстаграме».

Глушаков провёл 15 матчей в нынешнем сезоне РПЛ, забив один мяч.

В 20 матчах «Ростов» набрал 35 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (20) располагается на 12-м месте. В следующем туре ростовчане на своём поле примут московский ЦСКА, встреча пройдёт 9 марта. Грозненский клуб 8-го числа на выезде сыграет со столичным «Локомотивом».