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Клопп впервые в этом сезоне не попал в список номинантов на приз тренеру месяца в АПЛ

Клопп впервые в этом сезоне не попал в список номинантов на приз тренеру месяца в АПЛ
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте назвала имена специалистов, претендующих на приз лучшем тренеру месяца в чемпионате по итогам февраля.

В список впервые в нынешнем сезоне не попал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который в предыдущих случаях лишь однажды не стал обладателем награды. Также на приз не был номинирован рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чья команда вместе с мерсисайдцами составляет пару лидеров первенства.

Список претендентов на приз выглядит следующим образом: Микель Артета («Арсенал»), Шон Дайч («Бёрнли»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Крис Уилдер («Шеффилд Юнайтед»).

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Расписание матчей чемпионата Англии сезона-2019/2020.

Названы претенденты на приз игроку месяца в АПЛ. В списке нет никого из «Ливерпуля» и «МС»
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