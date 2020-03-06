Клопп впервые в этом сезоне не попал в список номинантов на приз тренеру месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте назвала имена специалистов, претендующих на приз лучшем тренеру месяца в чемпионате по итогам февраля.



В список впервые в нынешнем сезоне не попал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который в предыдущих случаях лишь однажды не стал обладателем награды. Также на приз не был номинирован рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чья команда вместе с мерсисайдцами составляет пару лидеров первенства.



Список претендентов на приз выглядит следующим образом: Микель Артета («Арсенал»), Шон Дайч («Бёрнли»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Крис Уилдер («Шеффилд Юнайтед»).



Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020



Расписание матчей чемпионата Англии сезона-2019/2020.