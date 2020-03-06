Абрахам заявил о желании поехать на Евро-2020 в составе сборной Англии

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Англии Тэмми Абрахам заявил, что хотел бы поскорее вернуться в строй после полученной травмы.
«Мартовские матчи станут отличным шансом для меня проявиться себя. Я готов к этому. Я должен сделать шаг вперёд и показать лучшее, на что способен. Я надеюсь, Гарри Кейн вернётся в строй, потому что он, наряду с Маркусом Рэшфордом, тот игрок, который нужен Англии. Они оба являются большими талантами.
Я смотрел матчи сборной Англии по телевизору. Честно говоря, поехать на чемпионат Европы было бы исполнением моей мечты. Но прежде всего, сейчас я думаю о «Челси», — приводит слова Абрахама Goal.com.
В нынешнем сезоне в активе Абрахама 15 голов и шесть результативных передач в 34 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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