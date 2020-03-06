Месси признан игроком месяца в Примере. У него 10 результативных действий в 4 матчах
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим игроком испанской Примеры в феврале, сообщает пресс-служба лиги.
В минувшем месяце 32-летний капитан сине-гранатовых принял участие в четырёх матчах, в которых набрал 10 очков по системе «гол+пас». Во встрече с «Леванте» он отдал две результативные передачи, в матче с «Бетисом» – три, а с «Хетафе» – одну. Закончил февраль аргентинец четырьмя голами в ворота «Эйбара».
Всего в нынешнем сезоне на счету Месси 18 забитых мячей (2 – с пенальти) и 12 результативных пасов в 21 матче чемпионата Испании. «Барселона», набрав 55 очков в 26 турах, занимает второе место в турнирной таблице первенства, уступая лишь мадридскому «Реалу» (56).
Расписание матчей Примеры сезона-2019/2020
Месси лидирует по числу созданных явных голевых моментов в топ-5 лиг за последние 5 лет
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