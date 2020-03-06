Автобус с гвинейской командой попал в ДТП. Погиб брат хавбека «Ливерпуля» Кейта

В Гвинее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находилась футбольная команда.
Авария произошла накануне, 5 марта, недалеко от города Маму, в 250 километрах от столицы страны Конакри, где базируется клуб. В результате инцидента погибли девять футболистов, а многие из других людей, находившихся в транспортном средстве, получили травмы различной степени тяжести.
Данную информацию подтвердили в Профессиональной футбольной лиге Гвинеи: «Министерство спорта, культуры и культурного наследия, а также профессиональная лига и футбольная лига с глубокой болью сообщает спортивному сообществу Гвинеи, Африки и всего мира о жестокой потере девяти футболистов».
Как сообщает Liverpool Echo, среди погибших игроков оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» и сборной Гвинеи Наби Кейта.
- 6 марта 2020
-
16:40
-
16:26
-
16:02
-
15:56
-
15:45
-
15:42
-
15:20
-
15:16
-
14:58
-
14:57
-
14:47
-
14:46
-
14:29
-
14:03
-
13:31
-
13:03
-
13:03
-
12:38
-
12:25
-
12:18
-
12:13
-
12:09
-
11:54
-
11:37
-
11:26
-
11:01
-
11:00
-
10:59
-
10:30
-
09:54
-
09:48
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
09:15