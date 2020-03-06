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Автобус с гвинейской командой попал в ДТП. Погиб брат хавбека «Ливерпуля» Кейта

Автобус с гвинейской командой попал в ДТП. Погиб брат хавбека «Ливерпуля» Кейта
Футбол / Англия 0

В Гвинее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находилась футбольная команда.

Авария произошла накануне, 5 марта, недалеко от города Маму, в 250 километрах от столицы страны Конакри, где базируется клуб. В результате инцидента погибли девять футболистов, а многие из других людей, находившихся в транспортном средстве, получили травмы различной степени тяжести.

Данную информацию подтвердили в Профессиональной футбольной лиге Гвинеи: «Министерство спорта, культуры и культурного наследия, а также профессиональная лига и футбольная лига с глубокой болью сообщает спортивному сообществу Гвинеи, Африки и всего мира о жестокой потере девяти футболистов».

Как сообщает Liverpool Echo, среди погибших игроков оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» и сборной Гвинеи Наби Кейта.

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