Турция назовёт место проведения матча со сборной России до июля
Турецкая футбольная федерация определится с домашним стадионом для матча Лиги наций национальной команды со сборной России до июля 2020 года.
«В соответствии с регламентом Лиги наций ассоциации-члены должны сообщать УЕФА о местах проведения матчей не менее чем за 120 дней до даты игры. Поскольку данный матч будет сыгран в ноябре 2020 года, у нас есть время до июля, чтобы утвердить место проведения», — цитирует ТАСС пресс-атташе организации Туркера Тозара.
4 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём сайте опубликовал календарь матчей Лиги наций сезона-2020/2021.
Сборная России, оказавшаяся по результатам жеребьёвки в группе 3 лиги B, начнёт выступление на турнире 3 сентября домашней встречей с Сербией.
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
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