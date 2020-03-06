Полузащитник «Ливерпуля» Кейта отреагировал на новость о гибели брата в ДТП

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта в своём «инстаграме» отреагировал на новость о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса с гвинейской футбольной командой, в котором погиб его брат Альмами.
«Я ошеломлён и опечален этими ужасными новостями, моё сердце разбито. Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв, а также всей спортивной семье Гвинеи. Покойтесь с миром, парни», — написал Кейта.
Авария произошла накануне, 5 марта, недалеко от города Маму, в 250 километрах от столицы страны Конакри, где базируется клуб. В результате инцидента погибли девять футболистов, а многие из других людей, находившихся в транспортном средстве, получили травмы различной степени тяжести. Данную информацию подтвердили в Профессиональной футбольной лиге Гвинеи.
- 6 марта 2020
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