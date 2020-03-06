В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Хейс де Йонг сообщил о планах организации протестировать новые правила игры.
Первое изменение коснётся ввода мяча из аута – вместо вбрасывания руками футболисты смогут разыгрывать его с газона. При исполнении штрафного удара игрок сможет разыграть мяч с самим собой и начать наступление на ворота. Наказание в виде жёлтой карточки будет сопровождаться временным удалением футболиста с поля. Также будет отменён лимит на замены, а с игровым временем будут произведены изменения, чтобы сократить количество минут, в течение которых мяч находится вне игры. Новые правила будут опробованы в молодёжных лигах.
«Не факт, что все эти эксперименты приведут к изменениям футбольных правил. Но мы думаем, что наш долг – подумать о нововведениях, которые сделают футбол более интересным, но не изменят его сути. Это не революция, а эволюция футбола», — цитирует де Йонга AD.
- 6 марта 2020
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