Алисон пропустит матчи с «Борнмутом» и «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что голкипер мерсисайдцев Алисон Бекер из-за травмы пропустит матч с «Борнмутом» в АПЛ и с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
«У Хендерсона есть шанс сыграть с „Атлетико“, но не с „Борнмутом“. Шакири не сможет сыграть. Алисон выбыл. Он получил небольшое повреждение перед матчем с „Челси“, и мы подумали, что не будем рисковать. Посмотрим, когда он сможет вернуться на поле, скорее всего, это произойдёт на следующей неделе.
Не хочу говорить, что Алисон не сыграет в мерсисайдском дерби с «Эвертоном», но я не уверен. Вратарь будет на сто процентов готов после международного перерыва", — передаёт слова Клоппа на пресс-конференции Liverpool Echo.
Встреча «Ливерпуля» с «Борнмутом» пройдёт 7 марта. «Эвертон» примет команду Клоппа 17 марта.
12 марта мерсисайдцы проведут дома ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Первую встречу «Ливерпуль» проиграл со счётом 0:1.
- 6 марта 2020
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