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Икарди может уйти из «ПСЖ» из-за плохих отношений с Неймаром и Мбаппе

Икарди может уйти из «ПСЖ» из-за плохих отношений с Неймаром и Мбаппе
Футбол / Франция 0

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», предстоящим летом может покинуть французский клуб из-за плохих отношений с форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе, сообщает L’Équipe.

Икарди считает, что во время матчей Неймар и Мбаппе не взаимодействуют с ним должным образом. По мнению 27-летнего аргентинца, оба игрока стараются не пасовать ему мяч.

По окончании нынешнего сезона «ПСЖ» может выкупить Мауро у «Интера» за € 70 млн. На футболиста претендует также туринский «Ювентус».

В этой кампании Икарди забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 встрече за парижан во всех турнирах.

Соглашение Мауро с «Интером» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Икарди пришёл в бешенство, когда его не включили в основу «ПСЖ» на матч с «Боруссией» Д
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