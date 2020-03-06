Брайтвайт: люди удивятся, увидев меня в форме «Барселоны» в следующем сезоне

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт не согласен с мнением, что каталонский клуб приобрёл его только на несколько месяцев.

«Я здесь, чтобы выступать за «Барселону» в течение многих лет. Пока что слышал только позитивные вещи. Но если люди верят в то, что меня купили только на несколько месяцев, они очень удивятся, увидев меня в форме «Барселоны» в следующем сезоне, когда я буду играть в Лиге чемпионов.

Я перешёл в этот клуб в прекрасный момент. Это идеальное время. Почему? Вещи случаются в жизни тогда, когда должны случиться. Всё происходит в определённые время. Поэтому и говорю, что это идеальное время для меня. Я счастлив», — приводит слова Брайтвайта Sport.es.

«Барселона» выкупила Мартина у «Леганеса» в конце февраля. Сине-гранатовым разрешили приобрести форварда после закрытия трансферного окна в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.