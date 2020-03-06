Сетьен объяснил, почему «Барселона» зависима от Месси

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о важности нападающего Лионеля Месси для каталонской команды.
«Месси уникален, он особенный. Большая удача встретить футболиста, с которым настолько приятно работать. Это правда, что есть игроки, которые слишком много думают о взаимодействии с аргентинцем. Я бы тоже так делал. Месси определяет результат 90% матчей „Барселоны“.
Я всегда говорю своим игрокам: «Если мяч у хорошего парня, дела с большой вероятностью пойдут лучше. Вот почему игроки ищут Месси на поле. Такая зависимость – это нормально, я спокоен", – сказал Сетьен в интервью El Periodico.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач. «Барселона» набрала 55 очков в 26 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры.
- 6 марта 2020
-
18:10
-
18:10
-
17:56
-
17:44
-
17:36
-
17:24
-
17:14
-
16:56
-
16:45
-
16:40
-
16:26
-
16:02
-
15:56
-
15:45
-
15:42
-
15:20
-
15:16
-
14:58
-
14:57
-
14:47
-
14:46
-
14:29
-
14:03
-
13:31
-
13:03
-
13:03
-
12:38
-
12:25
-
12:18
-
12:13
-
12:09
-
11:54
-
11:37
-
11:26
-
11:01