Сетьен объяснил, почему «Барселона» зависима от Месси

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о важности нападающего Лионеля Месси для каталонской команды.



«Месси уникален, он особенный. Большая удача встретить футболиста, с которым настолько приятно работать. Это правда, что есть игроки, которые слишком много думают о взаимодействии с аргентинцем. Я бы тоже так делал. Месси определяет результат 90% матчей „Барселоны“.



Я всегда говорю своим игрокам: «Если мяч у хорошего парня, дела с большой вероятностью пойдут лучше. Вот почему игроки ищут Месси на поле. Такая зависимость – это нормально, я спокоен", – сказал Сетьен в интервью El Periodico.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач. «Барселона» набрала 55 очков в 26 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры.