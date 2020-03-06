Ле Таллек: постараюсь заслужить доверие Черчесова

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек прокомментировал процесс получения российского гражданства.



«Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона. Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня [в сборной] Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера.

Все знают, что меня многое связывает с Россией, поэтому люди не должны удивляться, что я хочу иметь паспорт. У меня есть русская жена и ребёнок. Я тоже хочу, как мой сын, иметь два гражданства – российское и французское.

Могу чуть-чуть общаться на русском языке. Учу язык каждый день. Для того чтобы проявить себя, нужно понимать язык, а я могу понимать", — цитирует Ле Таллека «Р-Спорт».

29-летний француз выступал за «Мордовию» с 2014 по 2015 год. Также полузащитник выступал за «Ренн», «Боруссию» Дортмунд, «Нант», «Говерлу», и «Црвену Звезду».