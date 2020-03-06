Неймар: голова хороша только для того, чтобы думать, а играть ей я боюсь
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что старается не играть головой, если есть возможность.
«Голова хороша только для того, чтобы думать. Когда я играю, делаю это ногами. Я неплохо играю головой, даже хорошо. Могу хорошо завершать атаки. Но, честно говоря, мне немного страшно. Прыгаешь, и вратарь ударяет тебя, выбивая мяч. А ты лежишь, потом оказываешься в больнице. Ты вне игры. Поэтому я предпочитаю уходить в сторону и ждать, пока мяч приземлится. Это гораздо лучше», — приводит Get French Football News слова Неймара из его интервью OTRO.
В этом сезоне Неймар сыграл 21 матч, в котором забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего бразильца — € 160 млн.
Неймар: я большой поклонник Бибера. Могу только представить, через что ему пришлось пройти
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