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Брат хавбека «Ливерпуля» Кейта, о смерти которого сообщалось ранее, оказался жив

Брат хавбека «Ливерпуля» Кейта, о смерти которого сообщалось ранее, оказался жив
Футбол / Англия 0

Вчера, 5 марта, в Гвинее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находилась футбольная команда. Авария унесла жизни нескольких футболистов.

Ранее сообщалось, что одним из погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» и сборной Гвинеи Наби Кейта, однако, по последней информации, он выжил.

Liverpool Echo сообщает, что Альмами жив и сейчас находится в больнице. Эту информацию подтвердило также агентство Fella Sport Management, которое представляет интересы игрока.

«Мы рады объявить, что Алмайма Кейта жив и в настоящее время госпитализирован», — говорится в заявлении Fella Sport Management.

Ранее Наби Кейта отреагировал на новость о гибели брата в ДТП.

Автобус с гвинейской командой попал в ДТП. Погиб брат хавбека «Ливерпуля» Кейта
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