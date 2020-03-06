Ловчев: складывается впечатление, что Тедеско вернулся к принципам советской подготовки

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о первых матчах красно-белых после зимней паузы.

«Знаете, наблюдая сейчас за «Спартаком», у меня складывается впечатление, что Тедеско как будто вернулся к принципам советской подготовки. Ведь как было в моё время… На первом сборе только «физика». Правда, и сборы длились три месяца. Теперь всё по-другому.

И все же… Мы уже привыкли, что клубы на первом же сборе, только пройдя медобследование, вовсю играют товарищеские матчи. Но Тедеско, как мы помним, отказался от контрольных матчей на первом сборе, команда занималась исключительно физподготовкой.

И пока в первую очередь на физическое состояние «Спартака» обращаю внимание. И в матче с «Пахтакором», и в матче с «Динамо», и вот теперь с ЦСКА. Вспомните, как с «Динамо» защитник Жиго бежал в контратаку уже в конце игры, когда «Спартак» выигрывал. Тогда ещё не забил Понсе.

ЦСКА Понсе уже забил. И «Спартак» бежал вперёд в дополнительное время в концовке! И забивал! Честно говоря, не ожидал результативной игры от команд в этом матче, думал, что «Спартак» выиграет 1:0, возможно, в дополнительное время. Он выиграл. Но 3:2. При этом четыре из пяти голов были забиты в первом тайме.

ЦСКА, как правило, первые матчи после перерыва проводит не слишком удачно. Это мы увидели с «Уралом» и в начале матча со «Спартаком». Но потом команда постепенно выправляется. Думаю, причина, в том числе, в нервозности ЦСКА. Причём я вижу это со стороны самых опытных игроков. Помните, как Дзагоев во время игры с «Уралом» пинал стул? Или Акинфеев — вратарь, которого я всегда считал номером один в России — был нервозен с «Уралом», не вовремя выходил. Но за Акинфеева — опыт. И со «Спартаком» он несколько раз выручил. Правда, всё равно кричал на своих.

А за «Спартаком» — продолжаем следить. Мне интересно, что дальше покажет команда. Как она будет выглядеть на дистанции», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.