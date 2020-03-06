Судьи из Италии отстранены от работы в матчах ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

Итальянские арбитры из-за коронавируса отстранены от судейства в матчах следующего раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Tuttomercatoweb.
УЕФА решило временно отстранить судей из Италии от работы в еврокубковых матчах из-за угрозы распространения коронавируса.
На прошлой неделе встречи в Лиге Европы и Лиге чемпионов судили три итальянских арбитра. Даниэле Орсато обслуживал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». В матче 1/16 финала Лиги Европы Марко Гуида судил игру «Эспаньола» и «Вулверхэмптон Уондерерс», а Давиде Масса работал на матче «Арсенала» с греческим «Олимпиакосом».
В Италии коронавирусом заболели уже более 3,8 тысяч человек, 148 человек скончались, 414 выздоровели. Это страна с наибольшим числом заболевших в Европе.
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