Нани: сказал Фернандешу: «Не иди в «Манчестер Сити». Переходи в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше.

«Увидел в Бруну огромный потенциал, когда играл с ним в «Спортинге». Однажды я мотивировал его тренироваться усерднее, поскольку это было единственное, чего ему не хватало для успешного выступления на высоком уровне в английской Премьер-лиге, испанской Примере или другом чемпионате.

Тогда сказал Фернандешу, что лучший вариант — уехать в Англию. Его стиль игры очень ценят в этой стране. Говорил ему, что там он будет забивать красивые голы с дальнего расстояния и сводить болельщиков с ума.

Как только увидел новости, сказал ему: «Не иди в «Манчестер Сити», не выбирай другую команду. Переходи в «Манчестер Юнайтед». Через пару месяцев Бруну стал игроком «Манчестер Юнайтед», и я был очень счастлив, поскольку мой совет и его выбор совпали.

Всё вышло здорово, поскольку в новой команде он является лучшим игроком и забивает голы. Приятно, что так получилось», — приводит слова Нани Goal.