Фанаты обзывали Лингарда и дразнили за то, что он мало забивает. «МЮ» начал расследование

«Манчестер Юнайтед» начал расследование в отношении болельщиков, которые оскорбляли полузащитника Джесси Лингарда после выездного матча 1/8 Кубка Англии с «Дерби Каунти» (3:0), сообщает Sky Sports.
Группа фанатов (на этот момент неизвестно, являются ли они поклонниками «красных дьяволов») выкрикивала оскорбления в адрес Лингарда, когда он садился в автобус после встречи на «Прайд Парк».
Кроме того, болельщики дразнили Джесси за малое количество голов и результативных передач в нынешнем сезоне. Возможно, кто-то из фанатов нанёс 27-летнему англичанину оскорбление на расовой почве.
В этой кампании Лингард в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса. Контракт хавбека с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года.
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