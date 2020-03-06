Фанаты обзывали Лингарда и дразнили за то, что он мало забивает. «МЮ» начал расследование

«Манчестер Юнайтед» начал расследование в отношении болельщиков, которые оскорбляли полузащитника Джесси Лингарда после выездного матча 1/8 Кубка Англии с «Дерби Каунти» (3:0), сообщает Sky Sports.

Группа фанатов (на этот момент неизвестно, являются ли они поклонниками «красных дьяволов») выкрикивала оскорбления в адрес Лингарда, когда он садился в автобус после встречи на «Прайд Парк».

Кроме того, болельщики дразнили Джесси за малое количество голов и результативных передач в нынешнем сезоне. Возможно, кто-то из фанатов нанёс 27-летнему англичанину оскорбление на расовой почве.

В этой кампании Лингард в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса. Контракт хавбека с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года.