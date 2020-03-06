Экс-игрок «Уфы» Абдулавов: разница между РПЛ и чемпионатом Казахстана не такая уж большая

Российский форвард казахстанского клуба «Окжетпес» Исламнур Абдулавов, ранее выступавший за «Анжи», «Уфу», «Ротор» и «Томь», сравнил чемпионаты России и Казахстана.
«После окончания сезона 2019 года были варианты в России из ФНЛ, но я, всё взвесив, решил, что Казахстанская Премьер-Лига — наилучшее для меня продолжение карьеры на этом этапе, учитывая то, как вырос чемпионат Казахстана.
С каждым годом видно, как растёт чемпионат Казахстана, и в России о нём много говорят. Много футболистов из России едут в КПЛ, поэтому думаю, что разница между чемпионатами не такая уж и большая.
Отличия жизни в Казахстане от России? Ну, в каждой стране есть свои принципы и жизненные отличия. В Казахстане мне нравится то, что люди не забыли почтения к старшим, а в регионе, откуда я родом, это очень ценится, и я бы хотел, чтобы это не забывалось. Ну а так, в каждой стране по-своему», — приводит слова Абдулавова Sports.kz.
- 6 марта 2020
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