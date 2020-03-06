Капелло: ситуация с инсультом матери может повлиять на Роналду, он не машина

Бывший главный тренер сборной России и «Ювентуса» Фабио Капелло перед матчем туринской команды с «Интером» высказался о психологическом состоянии форварда Криштиану Роналду.
«У «Ювентуса» не было времени на психологическое восстановление после поражения в Лионе. Для них будет лучше как можно быстрее вернуться на поле, чтобы попытаться преодолеть непростой период.
В составе туринцев есть Криштиану Роналду, переживающий из-за проблем со здоровьем матери. Это игрок, который решает судьбу момента, профессионал. Но он не машина, эта ситуация может повлиять на него.
«Ювентус», как я считаю, играет всё хуже, но «Интер» находится в более сложном положении: поражение может лишить их шансов на борьбу за чемпионство. Поэтому не нужно забывать о «Лацио» — сейчас они в невероятной форме», — сказал Капелло.
Мать Роналду Долореш Авейру 3 марта перенесла инсульт.
Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» пройдёт в Турине 8 марта, начало встречи — в 23:45 мск.
- 6 марта 2020
-
22:41
-
22:22
-
22:14
-
22:10
-
21:37
-
21:34
-
21:14
-
21:11
-
20:59
-
20:44
-
20:30
-
20:18
-
20:06
-
19:52
-
19:41
-
19:33
-
19:17
-
19:16
-
19:08
-
19:02
-
18:39
-
18:32
-
18:10
-
18:10
-
17:56
-
17:44
-
17:36
-
17:24
-
17:14
-
16:56
-
16:45
-
16:40
-
16:26
-
16:02
-
15:56