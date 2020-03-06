Капелло: ситуация с инсультом матери может повлиять на Роналду, он не машина

Бывший главный тренер сборной России и «Ювентуса» Фабио Капелло перед матчем туринской команды с «Интером» высказался о психологическом состоянии форварда Криштиану Роналду.



«У «Ювентуса» не было времени на психологическое восстановление после поражения в Лионе. Для них будет лучше как можно быстрее вернуться на поле, чтобы попытаться преодолеть непростой период.



В составе туринцев есть Криштиану Роналду, переживающий из-за проблем со здоровьем матери. Это игрок, который решает судьбу момента, профессионал. Но он не машина, эта ситуация может повлиять на него.



«Ювентус», как я считаю, играет всё хуже, но «Интер» находится в более сложном положении: поражение может лишить их шансов на борьбу за чемпионство. Поэтому не нужно забывать о «Лацио» — сейчас они в невероятной форме», — сказал Капелло.

Мать Роналду Долореш Авейру 3 марта перенесла инсульт.

Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» пройдёт в Турине 8 марта, начало встречи — в 23:45 мск.