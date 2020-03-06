Появились фото розовой формы «Барселоны»

Опубликованы фотографии третьей формы «Барселоны» на сезон-2020/2021. Снимки появились на сайте Footyheadlines.



В составе новой экипировки футболка представлена в розовом цвете, логотип спонсора и производителя — в черном. На рукавах футболки есть черные и зелёные полосы.

Производителем экипировки является американская компания Nike, которая представит форму в сентябре 2020 года.

Фото: Footy Headlines

В октябре Footyheadlines опубликовал изображение четвёртого комплекта игровой формы «Барселоны» на текущий сезон. Футболка этой экипировки каталонцев выполнена в жёлтом цвете, на ней нарисованы четыре диагональные полосы красного цвета.

Сезон-2019/2020 — первый в истории «Барселоны», когда команда использовала сразу четыре комплекта игровой формы.