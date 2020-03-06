«Алавес» — «Валенсия»: Черышев начнёт матч с первых минут
Тренерские штабы «Алавеса» и «Валенсии» определились с составами на матч 27-го тура испанской Примеры. Российский полузащитник гостей Денис Черышев начнёт встречу с первых минут.
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Эли, Лагуардия, Чимо, Мендес, Камараса, Фейса, Риоха, Хоселу, Перес.
Запасные: Хименес, Падилья, Марин, Сайнс, Ману, Гутьеррес, Понс.
«Валенсия»: Силлессен, Паулиста, Флоренци, Гайя, Дьякаби, Васс, Кондогбиа, Парехо, Черышев, Солер, Гамейро.
Запасные: Доменек, Хауме, Гильямон, Коклен, Гуэдеш, Торрес, Родриго.
Матч «Алавес» — «Валенсия» состоится в Витории на стадионе «Мендисорроса» сегодня, 6 марта, начало — в 23:00 мск.
«Валенсия», набрав 41 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» (31) — 13-е.
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