Женская сборная России разгромила Косово в матче квалификации Евро-2021
Женская национальная команда России по футболу провела отборочный матч чемпионата Европы 2021 года со сборной Косово. Встреча, состоявшаяся на нейтральной территории — в Висбадене (Германия), завершилась со счетом 5:0 в пользу россиянок.
Косово — Россия 0:5 (0:2)
Голы: Схала, 1, автогол (0:1); Коровкина, 33 (0:2); Смирнова, 47 (0:3); Фёдорова, 50 (0:4); Смирнова, 53 (0:5).
Косово: Леци (Кольгеци, 58), Схала, Халиляй, Сюла, Хисенай, Шаля, Лимани (к), Крюэзиу (Агай, 58), Речица, Мемети, Ука (Эюпи, 70).
Россия: Носенко, Кожникова (к), Беломытцева, Машкова (Якупова, 68), Мягкова, Перепечина (Яковлева, 68), Самойлова, Абдуллина, Смирнова, Фёдорова (Машина, 74), Коровкина.
Предупреждения: Машкова, 18; Самойлова, 65.
Они не только обаятельные и привлекательные, но ещё и классно играют в футбол!
Одна из них входила в топ-100 самых сексуальных девушек мира, другая участвовала в «Жестоких играх». Знакомьтесь, женская сборная России!
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