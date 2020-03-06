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Женская сборная России разгромила Косово в матче квалификации Евро-2021

Женская сборная России разгромила Косово в матче квалификации Евро-2021
Футбол / Сборная России 0

Женская национальная команда России по футболу провела отборочный матч чемпионата Европы 2021 года со сборной Косово. Встреча, состоявшаяся на нейтральной территории — в Висбадене (Германия), завершилась со счетом 5:0 в пользу россиянок.

Косово — Россия 0:5 (0:2)

Голы: Схала, 1, автогол (0:1); Коровкина, 33 (0:2); Смирнова, 47 (0:3); Фёдорова, 50 (0:4); Смирнова, 53 (0:5).

Косово: Леци (Кольгеци, 58), Схала, Халиляй, Сюла, Хисенай, Шаля, Лимани (к), Крюэзиу (Агай, 58), Речица, Мемети, Ука (Эюпи, 70).

Россия: Носенко, Кожникова (к), Беломытцева, Машкова (Якупова, 68), Мягкова, Перепечина (Яковлева, 68), Самойлова, Абдуллина, Смирнова, Фёдорова (Машина, 74), Коровкина.

Предупреждения: Машкова, 18; Самойлова, 65.

Они не только обаятельные и привлекательные, но ещё и классно играют в футбол!
Одна из них входила в топ-100 самых сексуальных девушек мира, другая участвовала в «Жестоких играх». Знакомьтесь, женская сборная России!
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