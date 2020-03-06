Хавбек «Гэлакси» Ллетгет: с уходом Ибрагимовича атмосфера стала лучше. С ним сложно играть

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Себастьян Ллетгет рассказал о положительных моментах ухода из клуба нападающего Златана Ибрагимовича.

«Безусловно, атмосфера в команде стала лучше. Что касается химии, то на это потребуется время. Со Златаном нельзя было почувствовать себя свободным. Это очень разочаровывало. Хотелось просто снять бутсы и уйти с поля. Трудно играть против него, но и сложно играть вместе с ним», — приводит слова Ллетгета Goal со ссылкой на BSI: The Podcast.

В частности, Себастьян прокомментировал эпизод, произошедший в концовке дерби с «Лос-Анджелесом» в августе 2019 года. Ллетгет и Ибрагимович стояли рядом друг с другом в стенке, но затем швед оттолкнул партнёра по команде.

«Сделать такое с одноклубником — для меня это полное безумие. Перед тем эпизодом я сказал Златану: «Тут только один игрок соперника. Мне уйти?». Он ответил: «Нет, останься». Затем прямо перед ударом он пихнул меня. На видео можно увидеть, что я воспринял всё очень спокойно. Когда проснулся на следующий день, ролик стал вирусным. Это один из тех моментов, когда он показал своё настоящее лицо», — сказал американец.

Ибрагимович выступал за «Гэлакси» с 2018 по 2019 год.