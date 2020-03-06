«А что я делаю в больнице?» Сотрудник РФС удивился новости о выздоровлении от коронавируса
Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров прокомментировал информацию, что первый заболевший коронавирусом COVID-19 в Москве выздоровел и в ближайшее время будет выписан из медицинского учреждения.
«А что я делаю в больнице?» — написал Беров на своей странице в «Инстаграме», прикрепив скриншот с новостью о выздоровлении.
Давид считается первым в Москве заболевшим в результате заражения коронавирусом. Вирус он подхватил в Италии, где отдыхал минувшей зимой. До подтверждения диагноза Беров сообщал, что чувствует себя очень хорошо.
COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 90 стран мира. Зафиксировано почти 100 тысяч заболевших, из них 3400 скончались.
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