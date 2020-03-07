Итальянский судья погиб под поездом, убегая от полиции

Арбитр Антонио Мартиниелло попал под поезд, пытаясь скрыться от полиции, сообщает Sky Sport Italia.
Трагедия произошла в деревне Порто-Потенца-Пичена на востоке Италии. 31-летний судья находился под домашним арестом после обвинения в преследовании со стороны его бывшей девушки. Мартиниелло носил электронный браслет, однако нарушил условия ареста, покинув квартиру.
Полицейские пришли домой к судье, чтобы арестовать его, но Мартиниелло скрылся от стражей правопорядка. Нарушитель выбежал на рельсы и погиб, попав под проходящий поезд. Полиция не исключает, что мужчина мог специально прыгнуть под состав.
В феврале Мартиниелло отстранили от судейства на год за то, что в матче региональной лиги ударил головой голкипера Маттео Чиччиоли. Игрок потребовал объяснения за свое удаление, после чего Мартиниелло нанёс удар, из-за которого вратарь попал в больницу.
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