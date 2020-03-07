«Очень многие меня боятся». Смородская стала гостем программы «Инсайдеры»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская стала гостем нового выпуска программы «Инсайдеры», ведущим которой является журналист Нобель Арустамян.

«Очень многие меня боятся», — сказала Смородская в беседе с Арустамяном.

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Передача выйдет на телеканале «Матч Премьер» завтра, 8 марта, начало — в 21:55 мск.

Смородская работала президентом «Локомотива» с июля 2010 по август 2016 года. За это время «железнодорожники» завоевали бронзовые медали Российской Премьер-Лиги (сезон-2013/2014) и выиграли Кубок России (сезон-2014/2015).

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