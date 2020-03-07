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«Очень многие меня боятся». Смородская стала гостем программы «Инсайдеры»

«Очень многие меня боятся». Смородская стала гостем программы «Инсайдеры»
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская стала гостем нового выпуска программы «Инсайдеры», ведущим которой является журналист Нобель Арустамян.

«Очень многие меня боятся», — сказала Смородская в беседе с Арустамяном.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Передача выйдет на телеканале «Матч Премьер» завтра, 8 марта, начало — в 21:55 мск.

Смородская работала президентом «Локомотива» с июля 2010 по август 2016 года. За это время «железнодорожники» завоевали бронзовые медали Российской Премьер-Лиги (сезон-2013/2014) и выиграли Кубок России (сезон-2014/2015).

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