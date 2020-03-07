«Валенсия» с Черышевым не сумела обыграть «Алавес» в матче чемпионата Испании

В матче 27-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Валенсию». Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо, отправивший мяч в ворота соперника на 34-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял хавбек «Алавеса» Эдгар Мендес, которому ассистировал защитник Виктор Лагуардия.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал встречу в стартовом составе и оставался на поле до 82-й минуты.

«Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Альберта Селадеса 42 очка. «Алавес» (32) — на 11-м месте.

В 28-м туре Примеры «Валенсия» 14 марта на своём стадионе сыграет с «Леванте», а «Алавес» на следующий день в Барселоне встретится с «Эспаньолом».