Минамино: продолжаю учиться в «Ливерпуле», но не люблю ждать

Японский полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино отметил, что жаждет внести свой вклад в достижение общих целей команды.
«В последние месяцы были моменты, которые меня действительно порадовали. Но я бы хотел внести больший вклад в достижение общих целей и помочь команде. Я чувствую, что голоден до этого. Я должен показывать результат — это важно, чтобы завоевать расположение партнёров по „Ливерпулю“ и болельщиков. Я здесь уже три месяца, но у меня не было много игрового времени. Думаю, я продолжаю учиться взаимодействию и взаимопониманию в этом коллективе, но я не люблю ждать. Я делаю всё возможное, чтобы получить свой шанс внести вклад в общее дело. Когда тренер будет нуждаться во мне, я должен быть готов оправдать его ожидания», — приводит слова Минамино официальный сайт «Ливерпуля».
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