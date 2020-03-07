Роналдиньо вновь взят под стражу в Парагвае

Бывший полузащитник сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо был задержан в отеле в Асунсьоне по приказу генерального прокурора, сообщает Reuters.
По информации источника, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. На данный момент братья находятся в участке и сегодня, 7 марта, будут вызваны на слушания.
Напомним, у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура. Бразилец обязан заплатить € 2,3 млн за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.
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